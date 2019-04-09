Анна Семенович вызвала бурю восторга, показав своим поклонникам снимок в черном платье с высоким разрезом. Подписчики оценили ножки певицы на миллион.

Анна Семенович вызвала бурю восторга, показав своимпоклонникам снимок в черном платье с высоким разрезом. Подписчики оценили ножкипевицы на миллион.39-летняя устроила фотосессию в ослепительномнаряде. Артистка предстала перед поклонниками в черном платье, усыпанномпереливающимися блестками. Дополнили образ серьги-кисточки и белыетуфли-лодочки.Больше всего фанатов экс-солистки "Блестящих" поразилоглубокое декольте, а также высокий разрез, обнаживший ноги певицы. АннаСеменович приняла вызывающую позу, положив одну руку на бедро, а вторую наталию. Комментарии под фотографией – восторженные."Аня, ваши ножки на миллион! Грация… а какая выэффектная в клипе с Сябитовой", "Роковая женщина", "Помадаи серьги классные!!!", "Аня! Выглядишь, как всегда, шик", "Вау,Анна! Так великолепно выглядишь, глаз не оторвать", – осыпали Семеновичкомплиментами подписчики.ранее признавалась, что не отказывает себе вудовольствии порой съесть что-нибудь вкусненькое – к примеру, жареную картошку.А форму ей удается поддерживать благодаря упорным тренировкам в спортзале.Почти под каждым постом в ее микроблогепоявляются вопросы о личной жизни певицы. Поклонников волнует, когда жеартистка станет мамой. Семенович не так давно ответила на большинство вопросов вInstagram, устроив викторину "вопрос-ответ". Но на главный вопрос, онаследнике, певица отшутилась. Анна заявила, что любит детей – но только чужих,пишет