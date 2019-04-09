Анна Семенович вызвала бурю восторга, показав своим
поклонникам снимок в черном платье с высоким разрезом. Подписчики оценили ножки
певицы на миллион.
Анна Семенович вызвала бурю восторга, показав своим
поклонникам снимок в черном платье с высоким разрезом. Подписчики оценили ножки
певицы на миллион.
39-летняя устроила фотосессию в ослепительном
наряде. Артистка предстала перед поклонниками в черном платье, усыпанном
переливающимися блестками. Дополнили образ серьги-кисточки и белые
туфли-лодочки.
Больше всего фанатов экс-солистки "Блестящих" поразило
глубокое декольте, а также высокий разрез, обнаживший ноги певицы. Анна
Семенович приняла вызывающую позу, положив одну руку на бедро, а вторую на
талию. Комментарии под фотографией – восторженные.
"Аня, ваши ножки на миллион! Грация… а какая вы
эффектная в клипе с Сябитовой", "Роковая женщина", "Помада
и серьги классные!!!", "Аня! Выглядишь, как всегда, шик", "Вау,
Анна! Так великолепно выглядишь, глаз не оторвать", – осыпали Семенович
комплиментами подписчики.
ранее признавалась, что не отказывает себе в
удовольствии порой съесть что-нибудь вкусненькое – к примеру, жареную картошку.
А форму ей удается поддерживать благодаря упорным тренировкам в спортзале.
Почти под каждым постом в ее микроблоге
появляются вопросы о личной жизни певицы. Поклонников волнует, когда же
артистка станет мамой. Семенович не так давно ответила на большинство вопросов в
Instagram, устроив викторину "вопрос-ответ". Но на главный вопрос, о
наследнике, певица отшутилась. Анна заявила, что любит детей – но только чужих,
пишет