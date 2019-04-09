Действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен завоевал досрочную победу в престижном турнире имени Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире. В партии восьмого тура норвежец обыграл россиянина Сергея Карякина.

Действующий обладатель шахматной короны Магнус Карлсен завоевал досрочную победу в престижном турнире имени Вугара Гашимова, который проходит в азербайджанском Шамкире. В партии восьмого тура норвежец обыграл россиянина Сергея Карякина.Карякин накануне очной встречи с Карлсеном являлся единственным соперником, который мог помешать тому выиграть турнир. Однако сделать этого ему не удалось. Он играл белыми фигурами. Таким образом, теперь норвежец набрал 6 очков и за тур до окончания стал недосягаемым для преследователей. Победа на мемориале Гашимова стала для него четвертой.Карякин же идет вторым – у него 4,5 балла.В еще одной партии Теймур Раджабов из Азербайджана разошелся миром с представителем Индии Вишванатаном Анандом.