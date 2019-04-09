Алина Загитова приехала в Москву из Японии. Болельщики,
несмотря на глубокую ночь, с нетерпением ждали в аэропорту обладательницу золота
чемпионата мира в Сайтаме, которая никак не желала возвращаться в Россию.
Алина Загитова приехала в Москву из Японии. Болельщики,
несмотря на глубокую ночь, с нетерпением ждали в аэропорту обладательницу золота
чемпионата мира в Сайтаме, которая никак не желала возвращаться в Россию.
по окончании чемпионата мира, который стал
для нее золотым, не сразу покинула Японию. Чемпионка выступила в ледовых шоу в
трех японских городах – все три представления прошли с аншлагом. Вместе с
Загитовой в шоу участвовала и бронзовая призерка мирового первенства Евгения
Медведева.
Целая толпа болельщиков и фанатов встречала Алину Загитову в
московском аэропорту, фигуристке вручили венок и несколько букетов. На вопрос,
не устала ли она, спортсменка ответила: "После такого не устаешь".
Тем не менее, отвечать на другие вопросы Алина отказалась, сославшись на
утомленность долгим перелетом.
стала очень популярной в Японии после своей
победы на ЧМ, ей пришлось давать множество интервью. Один из журналистов спросил
фигуристку, каким она видит мужчину своей мечты. Загитова очень смутилась,
покраснела и заявила, что ей задали странный вопрос. Кроме того, фигуристка сказала, что обязательно
привезет домой из Японии косметику. По словам спортсменки, в Стране восходящего
солнца она очень хорошего качества и ей безумно нравится, пишет
Напомним, завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Сайтаме. После блестящей победы Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала.Фигуристка рассказала, что примерила наряды от таких известных брендов, как Dior, Dolce&Gabbana, Givenchy и McQueen. Алина Загитова пообещала, что результаты фотосессии поклонники смогут увидеть в конце апреля.