Алина Загитова приехала в Москву из Японии. Болельщики, несмотря на глубокую ночь, с нетерпением ждали в аэропорту обладательницу золота чемпионата мира в Сайтаме, которая никак не желала возвращаться в Россию.

Алина Загитова приехала в Москву из Японии. Болельщики,несмотря на глубокую ночь, с нетерпением ждали в аэропорту обладательницу золотачемпионата мира в Сайтаме, которая никак не желала возвращаться в Россию.по окончании чемпионата мира, который сталдля нее золотым, не сразу покинула Японию. Чемпионка выступила в ледовых шоу втрех японских городах – все три представления прошли с аншлагом. Вместе сЗагитовой в шоу участвовала и бронзовая призерка мирового первенства ЕвгенияМедведева.Целая толпа болельщиков и фанатов встречала Алину Загитову вмосковском аэропорту, фигуристке вручили венок и несколько букетов. На вопрос,не устала ли она, спортсменка ответила: "После такого не устаешь".Тем не менее, отвечать на другие вопросы Алина отказалась, сославшись наутомленность долгим перелетом.стала очень популярной в Японии после своейпобеды на ЧМ, ей пришлось давать множество интервью. Один из журналистов спросилфигуристку, каким она видит мужчину своей мечты. Загитова очень смутилась,покраснела и заявила, что ей задали странный вопрос. Кроме того, фигуристка сказала, что обязательнопривезет домой из Японии косметику. По словам спортсменки, в Стране восходящегосолнца она очень хорошего качества и ей безумно нравится, пишетНапомним, завоевала золотую медаль на чемпионате мира в Сайтаме. После блестящей победы Алина Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала.Фигуристка рассказала, что примерила наряды от таких известных брендов, как Dior, Dolce&Gabbana, Givenchy и McQueen. Алина Загитова пообещала, что результаты фотосессии поклонники смогут увидеть в конце апреля.