Певец уверен, что современная отечественная эстрада – жалкое зрелище. Прохор Шаляпин прошелся по модным молодежным исполнителям. Впрочем, досталось от певца и Алле Пугачевой.

Певец уверен, что современная отечественная эстрада – жалкоезрелище. Прохор Шаляпин прошелся по модным молодежным исполнителям. Впрочем, досталосьот певца и Алле Пугачевой.Артист уверен, что страна теряет культуру: музыка лишилась простоты и искренности. Современные исполнители,считает Прохор Шаляпин, занимаются исключительно пропагандой пафоса."О чем эти песни?Сегодняшние герои про что поют? Они же не поют про фундаментальныеценности, про любовь друг к другу, про семью", – сказал вокалист.Прохор отметил также, что музыкальныймир теперь ограничен. Зрителям приходится довольствоваться выступлениямиартистов, которые изжили себя.В пример Шаляпин привел юбилейныйконцерт Пугачевой, который скоро пройдет в Кремле. Вокалист отметил, чтов нем не будет ничего особенного, хоть организаторы и обещают показать нечто грандиозное. Сам бы он на ее выступление не пошел."Смотреть там особо не на что будет. Смотреть на женщину,которая еле вышла на сцену и что-то там поет? Ну мне неинтересно, например. Нехочу ничего сказать про Пугачеву конкретно, это касается абсолютно всехартистов", – пнул пожилую Примадонну .Певец считает, что в 70 лет он не даст зрителям то,что может подарить им сейчас. не хочет выступать передпоклонниками без огонька в глазах.Артист строит грандиозные планы на будущее. Впрошлом году он сошелся с бывшей женой Армена Джигарханяна – пианисткойВиталиной Цымбалюк-Романовской. Прохор Шаляпин и его возлюбленная подумывают одетях, сообщает ."Я вырос для этого. Я,конечно, человек эгоистичный, но я бы не хотел, чтобы мои детиродились, когда мне стукнет 150 лет", – сказал Прохор Шаляпин.