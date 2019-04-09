К пенсионерке приехал неизвестный и забрал 1,4 млн рублей якобы для помощи сыну. Через некоторое время она узнала, что с ним все в порядке...

«Оперуполномоченные ОМВД по району Ивановское задержали мужчину по подозрению в мошенничествах в отношении пожилых женщин», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции обратилась 86-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился сыном и сообщил, что попал в беду и ему срочно нужны деньги. Вскоре домой к пенсионерке на улицу Молостовых приехал неизвестный и забрал 1,4 млн рублей. Через некоторое время потерпевшая позвонила своему родственнику, который сообщил матери, что с ним все в порядке.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на Федеративном проспекте. Им оказался 38-летний житель Московской области.Установлено, что задержанный причастен к совершению аналогичного противоправного деяния на территории района Ивановское г. Москвы. Представившись внуком, злоумышленник выманил у 83-летней пенсионерки 100 тысяч рублей.По данным фактам следствием ОМВД России по району Ивановское возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ “Мошенничество”. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73