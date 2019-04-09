Москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Сотрудники полиции установили, в одной из квартир, расположенной в 4 микрорайоне Зеленограда, 54-летний москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Так же в квартире одного из домов в 3 микрорайоне Зеленограда 30-летний москвич незаконно зарегистрировал приезжих из ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания.Отделением дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31