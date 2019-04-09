Москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут...
Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки г. Москвы совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции выявили факты фиктивной постановки на учет иностранных граждан.
Сотрудники полиции установили, в одной из квартир, расположенной в 4 микрорайоне Зеленограда, 54-летний москвич незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.
Так же в квартире одного из домов в 3 микрорайоне Зеленограда 30-летний москвич незаконно зарегистрировал приезжих из ближнего зарубежья, не предоставив им фактического места проживания.
Отделением дознания ОМВД России по районам Матушкино и Савелки по данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
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