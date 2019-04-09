Председатель парламента Судана Ибрагим Ахмед Омар не подтвердил слухи о том, что в стране произошел государственный переворот, и президент Омар аль-Башир вынужден был экстренно бежать за границу.

Председатель парламента Судана Ибрагим Ахмед Омар не подтвердил слухи о том, что в стране произошел государственный переворот, и президент Омар аль-Башир вынужден был экстренно бежать за границу."Я ничего не слышал о перевороте. Нет речи о том, чтобы президент покинул страну", — заявил РИА Новости спикер суданского парламента, который в настоящее время находится в Катаре на 140-й ассамблее Межпарламентского союза.Информация о том, что власть в Судане взяли в свои руки военные, распространилась в социальных сетях. В Сети даже появилось видео с взлетающим самолетом, в котором утверждается, что на борту лайнера президент, покидающий страну.