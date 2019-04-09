США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, пока он не прекратит субсидировать Airbus. Об этом говорится в сообщении офиса торгового представителя Соединенных Штатов.

США рассматривают возможность введения новых пошлин на товары из Евросоюза, пока он не прекратит субсидировать Airbus. Об этом говорится в сообщении офиса торгового представителя Соединенных Штатов."Всемирная торговая организация неоднократно заключала, что субсидии Европейского союза концерну Aribus оказывали обратный эффект на Соединенные Штаты", — сказано в документе.Поэтому, заключили в Офисе, начинается процесс определения продукции ЕС, к которой могут быть применены дополнительные сборы, пока Евросоюз эти субсидии не прекратит.Одновременно с этим ведомство опубликовало предварительный список товаров "для публичных комментариев". В него входят гражданские вертолеты и самолеты, включая самолеты Airbus, их комплектующие. Кроме того, в списки включены продукты. Окончательный список товаров будет сформулирован после публикации выводов ВТО.При этом там содержится уточнение, что под новые сборы подпадают только товары из четырех стран: Франции, Германии, Испании и Великобритании, сообщает РИА Новости.Airbus — одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире, образованная в конце 1960-х годов путём слияния нескольких европейских авиапроизводителей. Boeing Company — корпорация американская. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники. Эти две компании с конца 1990-х годов разделили глобальный рынок пассажирских самолётов во всех секторах рынка.На прошлой неделе Boeing заявила о намерении сократить месячный выпуск лайнеров 737 Max 8 почти на 20% после двух случаев крушения самолетов этой модели (после этого авиационные власти различных стран ввели запрет на использование самолетов такого типа).