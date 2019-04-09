Жена ведущего НТВ рассказала, когда он сможет вернуться в эфир. Андрей
Норкин восстанавливает здоровье после инцидента 3 апреля.
Жена ведущего НТВ рассказала, когда он сможет вернуться в эфир. Андрей
Норкин восстанавливает здоровье после инцидента 3 апреля.
Юлия Норкина
сообщила о
состоянии здоровья телеведущего и о том, когда ее супруг сможет снова появиться
в программе "Место встречи". По ее словам, Андрею Норкину уже стало лучше.
"Полегче стало, получше. Я думаю, что
недельки через две не раньше, врачи не разрешают", – цитирует женщину сайт . Плохо Андрею Норкину стало 3 апреля, во время прямого эфира передачи
"Место встречи".
Напомним, журналист покинул студию после дискуссии с гостем программы Сергеем
Лоико о ситуации на Украине. В
настоящее время Андрей Норкин на
больничном, пока вести ток-шоу будет журналист Иван Трушкин.
Отметим, после первой же программы Трушкин признал,
что удивлен: как выдерживает такое эмоционально напряжение.
К слову, Норкин часто очень горячо реагировал на высказывания и поведение
украинских экспертов в эфире программы.
Такие нервные встряски, судя по всему, не
прошло для организма ведущего даром: споры с украинцами в итоге довели его до
больницы. Как писали "Дни.ру", у , по словам его супруги, случился
гипертонический криз, – стресс на фоне сахарного диабета.