Жена ведущего НТВ рассказала, когда он сможет вернуться в эфир. Андрей Норкин восстанавливает здоровье после инцидента 3 апреля.

Жена ведущего НТВ рассказала, когда он сможет вернуться в эфир. АндрейНоркин восстанавливает здоровье после инцидента 3 апреля.Юлия Норкинасообщила осостоянии здоровья телеведущего и о том, когда ее супруг сможет снова появитьсяв программе "Место встречи". По ее словам, Андрею Норкину уже стало лучше."Полегче стало, получше. Я думаю, чтонедельки через две не раньше, врачи не разрешают", – цитирует женщину сайт . Плохо Андрею Норкину стало 3 апреля, во время прямого эфира передачи"Место встречи".Напомним, журналист покинул студию после дискуссии с гостем программы СергеемЛоико о ситуации на Украине. Внастоящее время Андрей Норкин набольничном, пока вести ток-шоу будет журналист Иван Трушкин.Отметим, после первой же программы Трушкин признал,что удивлен: как выдерживает такое эмоционально напряжение.К слову, Норкин часто очень горячо реагировал на высказывания и поведениеукраинских экспертов в эфире программы.Такие нервные встряски, судя по всему, непрошло для организма ведущего даром: споры с украинцами в итоге довели его добольницы. Как писали "Дни.ру", у , по словам его супруги, случилсягипертонический криз, – стресс на фоне сахарного диабета.