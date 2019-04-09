Народного артиста России выписали из больницы. Виктор Сухоруков рассказал о своем состоянии журналистам.

Народного артиста России выписали из больницы. Виктор Сухоруков рассказал о своем состоянии журналистам.Во вторник, 9 апреля, актер сообщил, что его выписали из Института Склифосовского. Врачи наложили артисту гипс. "Гипс – от плеча до ладошки. Сейчас я на больничном", – поделился Виктор СухоруковОн добавил, что собирается вернуться на сцену уже в мае, передает ТАСС. Артист сыграет главную роль в спектакле "Царство отца и сына", премьера которого состоится 4 мая.Напомним, что артист был госпитализирован 4 апреля во время постановки "Встречайте, мы уходим" в Театре имени Моссовета. Согласно задумке режиссера Сергея Аронина, актер должен был перепрыгнуть через ковер, но вместо этого он случайно споткнулся и неудачно упал.сразу сказал коллегам, что серьезно повредил руку. Спектакль прервали, актеру помогли спуститься со сцены. Артист попал в больницу с вывихом руки. Позднее медики описали его состояние как удовлетворительное, сообщает.Напомним, что Виктор Сухоруков считается одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Он также выступает на сцене Театра Вахтангова. Артист исполнил множество ролей в кино. Среди значимых работ – ленты "Брат", "Брат 2", "Золотой век", "Комедия строгого режима".