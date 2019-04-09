Предприятие не уведомило об этом в ведомство

Предприятие не уведомило об этом в ведомствоСуздальская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции на «Суздальском молочном заводе».Специалисты ведомства выяснили, что в сентябре прошлого года в данную организацию в отдел дежурно-диспетчерской службы на работу взяли мужчину, ранее проходившего службу в полиции. В нарушение требований законодательства о противодействии коррупции уведомление о приёме на работу бывшего сотрудника УМВД по месту его предыдущей службы не направлялось.В отношении гендиректора завода возбуждено производство по делу об административном правонарушении. Ему назначен штраф в размере 20 тысяч рублей.