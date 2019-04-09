Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко вечер 8 апреля провел в эфире телеканала ICTV. Он был приглашен в программу Свобода слова. И, кажется, Петр Алексеевич действительно дал полную свободу своим словам.

Кандидат в президенты Украины Петр Порошенко вечер 8 апреля провел в эфире телеканала ICTV. Он был приглашен в программу "Свобода слова". И, кажется, Петр Алексеевич действительно дал полную свободу своим словам.Обращаясь к избирателям на востоке Украины, Петр Порошенко заявил, что никто не будет посягать на их право общаться на русском языке, и назвал себя… "русскоязычным", добавив, что жителям Донбасса необходимо выучить украинский язык и все будет хорошо."Друзья, мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право общаться на русском языке, так как я сам русскоязычный… Нужно создать комфортные условия и никоим образом не ущемлять право общаться в быту на комфортном языке, и я как гарант конституционных прав точно знаю, как это защитить".Действующий президент заявил, что по рассказам его жены Марины, она за 35 лет совместной жизни видела его пьяным только "один раз еще до свадьбы"."Это фейки российской пропаганды о том, что Порошенко пьет, не просыхает".И тут же заявил, что не считает своего соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского наркоманом. Факт сдачи анализов кандидатами в президенты объяснил правом граждан Украины знать, что "будущий президент гарантированно не является наркозависимым"."Я не утверждаю, что Владимир Зеленский наркоман. И не утверждал, потому что у меня нет никаких оснований для этого. Когда с удивлением услышал обращение от Владимира, что мы должны пройти исследования и сдачу тестов на наркотическую зависимость, я был несколько удивлен".Порошенко заявил, что готов участвовать в дебатах 14 и 19 апреля."Я точно буду на дебатах, чтобы у вас было право — ключевое право демократии — голосовать после того, как вы получите полную информацию, а не только виртуальный сценарий, который написан политтехнологами".Дебаты кандидатов в президенты, вышедших во второй тур выборов, по закону Украины должны пройти 19 апреля на Общественном телевидении. Но кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предложил встретиться Петру Порошенко на стадионе "Олимпийский" 14 апреля. До сих пор нет окончательной даты встречи двух кандидатов.Тем временем Порошенко заверил, что в случае переизбрания не станет назначать на руководящие должности друзей, близких и деловых партнеров. Он признал, что совершал "ошибки в кадровой политике", но фамилии тех, в ком он разочаровался, называть не стал. В случае переизбрания его на второй срок, Порошенко пообещал существенно "омолодить" свою команду на ответственных должностях, передает РИА Новости.Глава Украины признал, что в его предвыборной кампании, возможно, "были допущены ошибки". Лозунг "или Порошенко, или Путин", под которым проходила его агитация, он счел неудачным и попросил прощения у тех, кто понял его неправильно."Я уважаю Владимира Зеленского как прекрасного актера​​​. Я не утверждаю, что он любит Путина или общается с ним. У меня нет такой информации".При этом Порошенко раскритиковал заявление Зеленского о готовности к переговорам с Россией в контексте этого конфликта.Кроме того, Порошенко заявил, что результаты первого тура президентских выборов для него стали "болезненным уроком"."Люди недовольны, потому что реформы движутся очень медленно, уровень жизни не удовлетворяет большинство украинских граждан, не преодолена коррупция, тяжело найти справедливость в суде​​​. Претензии людей к власти являются абсолютно объективными".Но при этом президент Украины выразил мнение, что его действия на посту главы государства "объединяют страну"."Это не пиар-технология, я не хочу быть популистом, говорить только то, что нравится людям, и такой ценой выиграть выборы. Я хочу быть лидером, который ведет за собой нацию, народ, страну".