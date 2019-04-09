Вдова известного оперного
певца показала повзрослевшего сына Максима. Отпрыск становится копией
знаменитого отца – Дмитрия Хворостовского.
Вдова известного оперного
певца показала повзрослевшего сына Максима. Отпрыск становится копией
знаменитого отца – Дмитрия Хворостовского.
Флоранс Илли-Хворостовская
опубликовала в личном Instagram свежий снимок. На нем запечатлен 15-летний
юноша. "Мой прекрасный сын!" – написала ниже супруга знаменитости.
Поклонники Хворостовского внимательно следят за жизнью семьи почившей звезды. Они отметили, что
Максим выглядит старше своих лет. За последний год подросток возмужал и приобрел
сходство с отцом.
"Такой же красавец , как и
папа! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.
ред.)", "Похож на отца!", "Красавец,
благородное и доброе лицо ❤️🤗", "Какой
взрослый и красивый парень! Мамина гордость в футболке с папой! 👍😍", "Прекрасный
сын у Дмитрия! Думаю, он смотрит с небес на своих детей и улыбается.😢", – рассуждали фанаты в комментариях под
фотографией.
Отметим, что Флоранс до сих
пор не оправилась от смерти мужа. Часто в личном микроблоге она признается, что
безумно скучает по избраннику и будет любить его всегда.
Напомним, скончался 22 ноября 2017
года. Два с половиной года знаменитый оперный певец боролся с раком мозга.
У артиста пятеро детей. Впервые женившись на балерине
Светлане Ивановой, вокалист усыновил ее дочь Марию. Позже танцовщица родила
близнецов – Александру и Даниила. Во втором браке с Флоранс Илли оперный певец вновь стал отцом – на свет
появился сын Максим, а после дочь Нина.