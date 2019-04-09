Вдова известного оперного певца показала повзрослевшего сына Максима. Отпрыск становится копией знаменитого отца – Дмитрия Хворостовского.

Вдова известного оперногопевца показала повзрослевшего сына Максима. Отпрыск становится копиейзнаменитого отца – Дмитрия Хворостовского.Флоранс Илли-Хворостовскаяопубликовала в личном Instagram свежий снимок. На нем запечатлен 15-летнийюноша. "Мой прекрасный сын!" – написала ниже супруга знаменитости.Поклонники Хворостовского внимательно следят за жизнью семьи почившей звезды. Они отметили, чтоМаксим выглядит старше своих лет. За последний год подросток возмужал и приобрелсходство с отцом."Такой же красавец , как ипапа! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Похож на отца!", "Красавец,благородное и доброе лицо ❤️🤗", "Какойвзрослый и красивый парень! Мамина гордость в футболке с папой! 👍😍", "Прекрасныйсын у Дмитрия! Думаю, он смотрит с небес на своих детей и улыбается.😢", – рассуждали фанаты в комментариях подфотографией.Отметим, что Флоранс до сихпор не оправилась от смерти мужа. Часто в личном микроблоге она признается, чтобезумно скучает по избраннику и будет любить его всегда.Напомним, скончался 22 ноября 2017года. Два с половиной года знаменитый оперный певец боролся с раком мозга.У артиста пятеро детей. Впервые женившись на балеринеСветлане Ивановой, вокалист усыновил ее дочь Марию. Позже танцовщица родилаблизнецов – Александру и Даниила. Во втором браке с Флоранс Илли оперный певец вновь стал отцом – на светпоявился сын Максим, а после дочь Нина.