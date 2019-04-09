Американский президент Дональд Трамп хочет включить иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Таким образом Госдеп США признает, что не только Иран теперь спонсор экстремизма, но и КСИР – продвигает, финансирует и непосредственно участвует в террористических компаниях.

Американский президент Дональд Трамп хочет включить иранский Корпус стражей исламской революции в список террористических организаций. Таким образом Госдеп США признает, что не только Иран теперь спонсор экстремизма, но и КСИР – продвигает, финансирует и непосредственно участвует в террористических кампаниях, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление главы Соединенных Штатов.Подобное решение принимается впервые в истории США, говорится в заявлении президента. Это свидетельствует о том, что действия Ирана фундаментально отличаются от поведения других стран.В Тегеране об инициативе Штатов знают и готовят ответ. Так, например, председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Хешматоллу Фалахатпише заявил, что Иран может приравнять вооруженные силы США к ИГИЛ (запрещена в России).Кроме того, 8 апреля госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео объявил, что КСИР окончательно внесут в список террористов через неделю. США продолжают кампанию по оказанию максимального давления на Иран, добавил он.