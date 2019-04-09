Отечественное кино стремительно сиротеет. Один за другим ушли Марлен Хуцев, Алексей Булдаков, Георгий Данелия. С каждым из них прощались на сцене Большого зала Дома кино...

Отечественное кино стремительно сиротеет. Один за другим ушли Марлен Хуцев, Алексей Булдаков, Георгий Данелия. С каждым из них прощались на сцене Большого зала Дома кино...Больше двух часов продолжалась гражданская панихида по режиссеру Георгию Данелии. Проститься с ним пришли Михаил Швыдкой, Александр Адабашьян, Вера Васильева, Тигран Кеосаян, Евгений Стеблов, Карен Шахназаров и многие другие знаменитости. Каждый из них счел своим долгом сказать слова соболезнования и поддержки вдове покойного – Галине Юрковой-Данелия.Галина Ивановна была третьей женой режиссера. Она на 14 лет младше, но разница в возрасте между ними никогда не чувствовалась – с мужем понимали друг друг с полуслова, тем более, что оба были режиссерами и безумно любили кино...Убитая горем вдова с трудом стояла на ногах у гроба, она все гладила мужа и что-то шептала. Галина Ивановна просто не представляет, как будет жить дальше, потому что всегда знала, что у нее крепкий тыл...После прощания в Доме кино траурный кортеж направил направится к храму Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре, где состоялось отпевание Георгия Данелия. Похоронили его тоже в Новодевичьем некрополе.Напомним, что советский режиссер Георгий Данелия ушел из жизни 4 апреля от остановки сердца... Ему было 88 лет. В историю отечественного кино он вошел как автор культовых фильмов "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенний марафон".