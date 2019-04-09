До недавнего времени альтернативные способы употребления никотина не были серьезно изучены учеными. Восполнить пробел взялись европейские исследователи. Проведенные эксперименты показали, что электронные сигареты могут стать менее вредной альтернативой для курильщиков, имеющих противопоказания от врачей по состоянию здоровья. Для этого ученые провели среди добровольцев несколько исследований.

До недавнего времени альтернативные способы употребления никотина не были серьезно изучены учеными. Восполнить пробел взялись европейские исследователи. Проведенные эксперименты показали, что электронные сигареты могут стать менее вредной альтернативой для курильщиков, имеющих противопоказания от врачей по состоянию здоровья. Для этого ученые провели среди добровольцев несколько исследований.Так, в Университете Катании и Институте внутренней инеотложной медицины (Италия) провели совместный эксперимент о влиянииэлектронных сигарет на организм курильщиков с хронической обструктивнойболезнью легких (ХОБЛ). Причиной этого серьезного недуга обычно становитсякурение.Исследователи представили итоги перспективной оценки параметровдыхания среди добровольцев, страдающих ХОБЛ. До этого они прекратили илизначительно уменьшили употребление обычных сигарет. Вместо них испытуемыепользовались электронными сигаретами.По результатам исследований 44 пациентов выяснилось, чтоиспользование электронных сигарет способно улучшить как субъективные, так иобъективные показатели здоровья, сократить вред от табака. Использовавшиеэлектронные сигареты стали употреблять гораздо меньше обычных сигарет, отмечаютучёные, сообщает информационный портал .Изменений функций легких исследователи не зафиксировали,однако значительно уменьшилось число случаев обострения ХОБЛ. Кроме того,эксперимент показал улучшение показателей по шестиминутной ходьбе.В свою очередь, исследователи из Римского университетасравнили влияние альтернативных продуктов и обычных сигарет на здоровьекурильщиков. Ученые провели независимый эксперимент, в котором участвовало 20добровольцев без острых или хронических заболеваний, проблем ссердечно-сосудистой системой и с нормальным артериальным давлением. Они тестировалисистемы нагревания табака, вейпы и обычные сигареты с периодичность раз внеделю.По результатам исследований ученые зафиксировали разницу вэффекте от применения систем нагревания табака, электронных сигарет, вейпов итрадиционного способа курения по нескольким показателям. Среди них – окислительныйпроцесс, показатели сердечно-сосудистой системы, антиоксидантный резерв,тромбоцитарная функция.Самыми неблагоприятными оказались результатыприменения обычных сигарет. Исследователи отмечают, что менее вредное воздействие альтернативных способов потребления никотина может сыграть важную роль при отказе от курения и сокращении рисков для здоровья.