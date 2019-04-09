До недавнего времени альтернативные способы употребления никотина не были серьезно изучены учеными. Восполнить пробел взялись европейские исследователи. Проведенные эксперименты показали, что электронные сигареты могут стать менее вредной альтернативой для курильщиков, имеющих противопоказания от врачей по состоянию здоровья. Для этого ученые провели среди добровольцев несколько исследований.
До недавнего времени альтернативные способы употребления никотина не были серьезно изучены учеными. Восполнить пробел взялись европейские исследователи. Проведенные эксперименты показали, что электронные сигареты могут стать менее вредной альтернативой для курильщиков, имеющих противопоказания от врачей по состоянию здоровья. Для этого ученые провели среди добровольцев несколько исследований.
Так, в Университете Катании и Институте внутренней и
неотложной медицины (Италия) провели совместный эксперимент о влиянии
электронных сигарет на организм курильщиков с хронической обструктивной
болезнью легких (ХОБЛ). Причиной этого серьезного недуга обычно становится
курение.
Исследователи представили итоги перспективной оценки параметров
дыхания среди добровольцев, страдающих ХОБЛ. До этого они прекратили или
значительно уменьшили употребление обычных сигарет. Вместо них испытуемые
пользовались электронными сигаретами.
По результатам исследований 44 пациентов выяснилось, что
использование электронных сигарет способно улучшить как субъективные, так и
объективные показатели здоровья, сократить вред от табака. Использовавшие
электронные сигареты стали употреблять гораздо меньше обычных сигарет, отмечают
учёные, сообщает информационный портал .
Изменений функций легких исследователи не зафиксировали,
однако значительно уменьшилось число случаев обострения ХОБЛ. Кроме того,
эксперимент показал улучшение показателей по шестиминутной ходьбе.
В свою очередь, исследователи из Римского университета
сравнили влияние альтернативных продуктов и обычных сигарет на здоровье
курильщиков. Ученые провели независимый эксперимент, в котором участвовало 20
добровольцев без острых или хронических заболеваний, проблем с
сердечно-сосудистой системой и с нормальным артериальным давлением. Они тестировали
системы нагревания табака, вейпы и обычные сигареты с периодичность раз в
неделю.
По результатам исследований ученые зафиксировали разницу в
эффекте от применения систем нагревания табака, электронных сигарет, вейпов и
традиционного способа курения по нескольким показателям. Среди них – окислительный
процесс, показатели сердечно-сосудистой системы, антиоксидантный резерв,
тромбоцитарная функция.
Самыми неблагоприятными оказались результаты
применения обычных сигарет. Исследователи отмечают, что менее вредное воздействие альтернативных способов потребления никотина может сыграть важную роль при отказе от курения и сокращении рисков для здоровья.