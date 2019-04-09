Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев сделал громкое заявление. Он дал понять, что поведение российской телеведущей Ольги Скабеевой – как кость в горле его соотечественников-политиков.

Глава украинской делегации в Парламентскойассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев сделал громкое заявление. Он далпонять, что поведение российской телеведущей Ольги Скабеевой – как кость вгорле его соотечественников-политиков.ВладимирАрьев отметил, что с журналисткой будет проведен "серьезный разговор"из-за инцидента, произошедшего в кулуарах ПАСЕ в январе этого года. Такжеон добавил, что Ольге Скабеевой "будет сделано предупреждение"."Я точно знаю, что с ней будетпроведен очень серьезный разговор по поводу ее поведенияи правил поведения, которых должны придерживаться журналисты", – пригрозилтелеведущей глава украинской делегации в эфиретелеканала "Прямой". ОткудаАрьев узнал такую информацию, не уточняется.Напомним, Ольгу Скабееву во времяинтервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко оттолкнул редакторукраинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко. После этого такжепоступил член украинской делегации ПАСЕ Борислав Береза.ОльгаСкабеева попросила обидчика объясниться. В ответ Береза заявил, чтоне считает ее журналисткой.Ранеепредупредила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что онсовершает большую ошибку. По мнению российской телеведущей, роль модератора надебатах кандидатов должна исполнять только она.Отметим, чтоизвестна своими смелыми высказываниями и порой отважным дляжурналиста поведением. Ее манеру общения с экспертами украинцы считаютнедопустимой.