Глава украинской делегации в Парламентской
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев сделал громкое заявление. Он дал
понять, что поведение российской телеведущей Ольги Скабеевой – как кость в
горле его соотечественников-политиков.
Глава украинской делегации в Парламентской
ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев сделал громкое заявление. Он дал
понять, что поведение российской телеведущей Ольги Скабеевой – как кость в
горле его соотечественников-политиков.
Владимир
Арьев отметил, что с журналисткой будет проведен "серьезный разговор"
из-за инцидента, произошедшего в кулуарах ПАСЕ в январе этого года. Также
он добавил, что Ольге Скабеевой "будет сделано предупреждение".
"Я точно знаю, что с ней будет
проведен очень серьезный разговор по поводу ее поведения
и правил поведения, которых должны придерживаться журналисты", – пригрозил
телеведущей глава украинской делегации в эфире
телеканала "Прямой". Откуда
Арьев узнал такую информацию, не уточняется.
Напомним, Ольгу Скабееву во время
интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко оттолкнул редактор
украинского издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко. После этого также
поступил член украинской делегации ПАСЕ Борислав Береза.
Ольга
Скабеева попросила обидчика объясниться. В ответ Береза заявил, что
не считает ее журналисткой.
Ранее
предупредила кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что он
совершает большую ошибку. По мнению российской телеведущей, роль модератора на
дебатах кандидатов должна исполнять только она.
Отметим, что
известна своими смелыми высказываниями и порой отважным для
журналиста поведением. Ее манеру общения с экспертами украинцы считают
недопустимой.