Актриса Надя Регин, снимавшаяся в фильмах о Джеймсе Бонде Из России с любовью и Голдфингер, скончалась в сербском городе Ниш на 88-году жизни. Женщины не стало вскоре после смерти ее коллеги по Голдфингеру, британки Тани Мале.

Актриса Надя Регин, снимавшаяся в фильмах о Джеймсе Бонде "Из России с любовью" и "Голдфингер", скончалась в сербском городе Ниш на 88-году жизни. Женщины не стало вскоре после смерти ее коллеги по "Голдфингеру", британки Тани Мале, сообщает USA Today.Уроженка Сербии Надя Регин снялась в двух картинах о приключениях агента 007. В фильме "Из России с любовью" (1963) она сыграла любовницу британского шпиона Керима Бея. В знаменитом "Голдфингере" (1964) Регин появилась в амплуа танцовщицы Бониты, которая соблазняет Бонда (Шон Коннери).We are very sorry to learn that Nadja Regin has passed away at the age of 87. Nadja appeared in two Bond films, FROM RUSSIA WITH LOVE and GOLDFINGER. Our thoughts are with her family and friends at this sad time. pic.twitter.com/PVriNun3MY— James Bond (@007) 8 апреля 2019 г.За свою карьеру уроженка сербского Ниша снялась более чем в 40 фильмах, среди которых "Соло для Воробья", "Волшебный меч", "Диксон из Док Грин", "Таинственный театр Эдгара Уоллеса", "Опасный человек" и другие.Ранее сообщалось, что 1 апреля скончалась британская актриса Таня Мале, также снявшаяся в "Голдфингере". Ей было 77 лет.