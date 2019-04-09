Беспомощный
Петр Порошенко понял, что ему в одиночку не одолеть комика Зеленского.
Президент позвал на помощь самого влиятельного политика – Владимира Путина.
Беспомощный
Петр Порошенко понял, что ему в одиночку не одолеть комика Зеленского.
Президент позвал на помощь самого влиятельного политика – Владимира Путина.
Пропагандисты
действующего президента Украины пытаются всеми силами поднять его упавший
рейтинг. Они спешат убедить народ в том, что во втором туре выборов Петр
Порошенко будет сражаться за победу не с Владимиром Зеленским, а с российским
президентом Владимиром Путиным.
В Сети
появились фотографии предвыборных плакатов в Харьковской области. На билборде
изображены Порошенко и Путин, смотрящие друг другу в глаза. "21 апреля. Выбирай!"
– гласит подпись.
Изображение
российского лидера размещено совсем не в пользу Порошенко, считает российский
политолог Евгений Минченко. “Отличная реклама Путина на деньги Порошенко. Путин
расположен на линии времени в будущем. У него доминирующая позиция. Игра
с масштабом – ошибка пиарщиков украинского президента", – считает эксперт.
Петр Порошенко уже
не первый раз использует образ президента России в своей предвыборной программе.
В феврале съезд украинского президента прошел под лозунгом "Или Порошенко, или ". При
этом украинский лидер постоянно требует от Кремля, чтобы тот прекратил вмешиваться в
украинские выборы.
Вот
и накануне, 8 апреля пытался убедить украинцев, что большая часть
проблем страны – из-за России. В частности, это Кремль пытается рассорить двух
кандидатов в преддверии второго тура президентских выборов, уверял президент.
Второй
тур выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующий
президент Петр Порошенко, набравший в первом туре 16% голосов, и артист
Владимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей.