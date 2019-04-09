Беспомощный Петр Порошенко понял, что ему в одиночку не одолеть комика Зеленского. Президент позвал на помощь самого влиятельного политика – Владимира Путина.

БеспомощныйПетр Порошенко понял, что ему в одиночку не одолеть комика Зеленского.Президент позвал на помощь самого влиятельного политика – Владимира Путина.Пропагандистыдействующего президента Украины пытаются всеми силами поднять его упавшийрейтинг. Они спешат убедить народ в том, что во втором туре выборов ПетрПорошенко будет сражаться за победу не с Владимиром Зеленским, а с российскимпрезидентом Владимиром Путиным.В Сетипоявились фотографии предвыборных плакатов в Харьковской области. На билбордеизображены Порошенко и Путин, смотрящие друг другу в глаза. "21 апреля. Выбирай!"– гласит подпись.Изображениероссийского лидера размещено совсем не в пользу Порошенко, считает российскийполитолог Евгений Минченко. “Отличная реклама Путина на деньги Порошенко. Путинрасположен на линии времени в будущем. У него доминирующая позиция. Играс масштабом – ошибка пиарщиков украинского президента", – считает эксперт.Петр Порошенко ужене первый раз использует образ президента России в своей предвыборной программе.В феврале съезд украинского президента прошел под лозунгом "Или Порошенко, или ". Приэтом украинский лидер постоянно требует от Кремля, чтобы тот прекратил вмешиваться вукраинские выборы.Воти накануне, 8 апреля пытался убедить украинцев, что большая частьпроблем страны – из-за России. В частности, это Кремль пытается рассорить двухкандидатов в преддверии второго тура президентских выборов, уверял президент.Второйтур выборов пройдет на Украине 21 апреля. В нем примут участие действующийпрезидент Петр Порошенко, набравший в первом туре 16% голосов, и артистВладимир Зеленский, которого поддержали 30% избирателей.