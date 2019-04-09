Под Оренбургом ликвидировали утечку газа. В настоящий момент предельно допустимые концентрации вредных веществ в районе ЧП остаются в пределах нормы. Однако МЧС предупредило местных жителей о возможном запахе сероводорода.

Под Оренбургом ликвидировали утечку газа. В настоящий момент предельно допустимые концентрации вредных веществ в районе ЧП остаются в пределах нормы. Однако МЧС предупредило местных жителей о возможном запахе сероводорода.Экологические посты продолжат работу в ближайших от места происшествия населенных пунктах - Ивановке, Благословенке и Бердянке. Специалисты будут вести постоянный мониторинг за состоянием атмосферного воздуха, сообщает портал "Вестирама".Напомним, сегодня стало известно об утечке газа на Оренбургском нефтегазовом месторождении. На Восточном участке произошла разгерметизация путепровода. На место аварии сразу же выехали специалисты Роспотребнадзора и передвижные лаборатории Гидрометцентра.