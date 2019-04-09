Ему назначили штраф в размере почти 90 тысяч рублей

Ему назначили штраф в размере почти 90 тысяч рублейВодителю-экспедитору вынесли приговор, хотя он так и не признал себя виновным.Осенью 2015 года житель Подмосковья доставлял бензин и воровал его, сообщает Александровский суд.С целью скрыть свои преступления, он с помощью «глушилки» отключал все оборудование, которое устрановлено на бензовозе, а затем подменял похищенный бензин некачественным нефтепродуктом. За слив бензина злоумышленник получал деньги.Ему назначили штраф в размере почти 90 тысяч рублей.