Ему назначили штраф в размере почти 90 тысяч рублей
Ему назначили штраф в размере почти 90 тысяч рублей
Водителю-экспедитору вынесли приговор, хотя он так и не признал себя виновным.
Осенью 2015 года житель Подмосковья доставлял бензин и воровал его, сообщает Александровский суд.
С целью скрыть свои преступления, он с помощью «глушилки» отключал все оборудование, которое устрановлено на бензовозе, а затем подменял похищенный бензин некачественным нефтепродуктом. За слив бензина злоумышленник получал деньги.
Ему назначили штраф в размере почти 90 тысяч рублей.