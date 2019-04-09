Торжественная церемония состоялась у мемориала основателю города.

В городе Радужный Владимирской области сотрудники полиции и члены общественного совета в рамках акции «Мы граждане России» организовали церемонию вручения паспортов граждан Российской Федерации семи юным горожанам. Мероприятие прошло у мемориала основателю города, генерал-лейтенанту Ивану Косьминову.Обращаясь к ребятам с напутственными словами, сотрудники полиции рассказали о правах и обязанностях, возникающих в связи с получением документа и напомнили о необходимости бережного к нему отношения.Члены общественного совета также произнесли добрые слова, главными из которых стали пожелания быть достойными гражданами России.Завершилось мероприятие возложением цветов к мемориалу основателю города.