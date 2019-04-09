Мероприятие прошло в рамках профилактической кампании «Внимательный родитель за рулем».

В рамках профилактической кампании «Внимательный родитель за рулем» сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с юными инспекторами дорожного движения, родительским патрулем школы №10 и представителями народной дружины «Дорожный надзор» провели акцию «Сохрани будущее - пристегни ребенка!».Мероприятие провели около одного из образовательных учреждений города. Ключевая цель - снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров из-за неиспользования ремней безопасности и детских удерживающих устройств.Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили, в которых перевозили юных пассажиров и проводили профилактические беседы с водителями транспортных средств.Автоинспекторы разъяснили родителям правила установки детских удерживающих устройств и необходимости их выбора в зависимости от возраста и веса ребенка, напоминали о необходимости фиксации ребенка в специальном детском кресле. Также полицейские напомнили о мерах административной ответственности за нарушение правил дорожного движения и последствиях для жизни и здоровья маленького пассажира в случае дорожно-транспортного происшествия.Всем участникам дорожного движения школьники вручили буклеты и листовки с полезной информацией.