В Калининграде 26-летний коллекционер Сергей Попов на одной из городских стройплощадок обнаружил старинную бутылку – предположительно, начала XX века. Внутри находилось больше 20 небольших конфет, на этикетке которых были изображены перекрещенные кости. Оказалось, это хорошо сохранившийся яд.

В Калининграде 26-летний коллекционер Сергей Попов на одной из городских стройплощадок обнаружил старинную бутылку – предположительно, начала XX века.Внутри находилось больше 20 небольших конфет, на этикетке которых были изображены перекрещенные кости.Когда Попов ввел в поисковик то, что было написано на них, то оказалось, что содержимое "конфет" – яд. Причем, описание было дано на нескольких языках, включая русский, с твердым знаком на конце, передает РИА Новости.Попов рассказал, что занимается поиском и коллекционированием с 14 лет, и уже находил бутылочки с ядом от 30 миллилитров до литра, пивные дрожжи в таблетках столетней давности, но с бумажными свертками яда он столкнулся впервые.По словам коллекционера, содержимое этих (предположительно, немецких) "конфет" хорошо сохранилось из-за того, что бутылка была плотно закрыта корковой пробкой.В Калининграде Сергей Попов, несмотря на молодость, — человек известный. Довоенные (немецкие) бутылочки он собирает в этой земле уже несколько лет, и теперь мечтает создать собственный музей.Ранее местному порталу "Страна Калининград" он рассказал, что это не должны быть просто бутылки на витрине: "Материал надо представить так, чтобы он был интересен".У него уже есть деревянные корпусы от старинных часов, немецкие таблички, изразцы от каминов и печей, с помощью которых можно украсить "бутылочные" экспозиции. При этом старинные пивные немецкие бутылочки он собирается "обыгрывать" иначе, нежели те, в которых хранились яды. "Важен нестандартный подход", — говорит коллекционер-поисковик.