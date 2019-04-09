Прибывшим на вызов кировским сотрудникам МЧС не довелось поучаствовать в тушении пожара в девятиэтажном доме - пока их коллеги боролись с огнем в квартире, они пытались вызволить из снежного плена служебную машину. Очевидцы сняли на видео спасательную операцию.

Прибывшим на вызов кировским сотрудникам МЧС не довелось поучаствовать в тушении пожара в девятиэтажном доме — пока их коллеги боролись с огнем в квартире, они пытались вызволить из снежного плена служебную машину. Очевидцы сняли на видео спасательную операцию.Неприятный инцидент произошел днем 7 апреля на проспекте Строителей, когда кто-то из соседей сверху бросил в окно непотушенную сигарету, но ее ветром занесло на балкон шестого этажа. Пламя быстро охватило деревянные рамы и вещи, а затем перебралось и в комнату.Прибывшей на место автолестнице не хватило пары десятков метров, чтобы принять участие в тушении огня, — она застряла в рыхлом снегу. Все усилия экипажа не только не помогли делу, но и осложнили ситуацию, поскольку многотонная машина забуксовала и фактически закопалась в сырой земле.Вытащить спецтранспорт удалось лишь спустя несколько часов, когда пожар уже был потушен с земли. В результате никто не пострадал, но заминка дала возможность огню уничтожить практически всю лоджию и изрядно попортить комнату, не говоря уже о покрытых черным слоем копоти верхних этажах.