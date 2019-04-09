Региональный Россельхознадзор совместно с прокуратурой и с сотрудниками владимирской таможни уничтожили огромную партию импортных яблок. Фрукты на продажу заказал ковровский ..

Региональный Россельхознадзор совместно с прокуратурой и с сотрудниками владимирской таможни уничтожили огромную партию импортных яблок. Фрукты на продажу заказал ковровский бизнесмен.Контролёры нашли на складе предпринимателя 7 коробок свежих яблок без сопроводительных документов. Почти 100 килограмм фруктов признали запрещёнными к ввозу в Россию, после чего изъяли из оборота и уничтожили.