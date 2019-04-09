В адрес руководителя внесено представление

В адрес руководителя внесено представлениеСобинская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о соцзащите инвалидов.Специалисты ведомства выяснили, что в Лакинске в квартире, расположенной на первом этаже совместно с родителями живёт ребёнок-инвалид, который передвигается на инвалидной коляске. Однако подъезд дома не оборудовали пандусом. На собрании собственники жилья приняли решение все-таки оборудовать пандус. Однако управляющая компания решение не исполнила.В адрес руководителя управляющей компании внесено представление. Только после этого пандус установили.