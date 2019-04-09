Спецслужбы задержали в столичном регионе активного участника запрещенной в России экстремистской группировки Правый сектор Игоря Пирожка. В настоящее время он находится под стражей.

Спецслужбы задержали в столичном регионе активного участника запрещеннойв России экстремистской группировки "Правый сектор" Игоря Пирожка. В настоящее время оннаходится под стражей.Пирожок агитировал россиян вступить в рядыэкстремистской организации. Мужчину поймали 9 апреля в ходесовместной операции ФСБ и МВД. Известно, что в нашу страну он приехал в Россию в январе 2018 года, передает телеканалПирожок проживал по несколькимконспиративным адресам. Все это время злоумышленник вел активную деятельностьпо привлечению граждан России в ряды экстремистской организации. В отношении ИгоряПирожка возбуждено уголовное дело. Сам мужчина заявил, что не понимает, за что его задержали.