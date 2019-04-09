Спецслужбы задержали в столичном регионе активного участника запрещенной
в России экстремистской группировки Правый сектор Игоря Пирожка. В настоящее время он
находится под стражей.
Спецслужбы задержали в столичном регионе активного участника запрещенной
в России экстремистской группировки "Правый сектор" Игоря Пирожка. В настоящее время он
находится под стражей.
Пирожок агитировал россиян вступить в ряды
экстремистской организации. Мужчину поймали 9 апреля в ходе
совместной операции ФСБ и МВД. Известно, что в нашу страну он приехал в Россию в январе 2018 года, передает телеканал
Пирожок проживал по нескольким
конспиративным адресам. Все это время злоумышленник вел активную деятельность
по привлечению граждан России в ряды экстремистской организации. В отношении Игоря
Пирожка возбуждено уголовное дело. Сам мужчина заявил, что не понимает, за что его задержали.