Местный житель проник в помещение торговой точки, откуда похитил предназначенный для реализации.

Ночью 4 апреля в дежурную часть МО МВД России «Муромский» поступило сообщение о незаконном проникновении в один из магазинов районного центра.Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в помещение, выбив окно, ранее служившее для приема товара. «По горячим следам» полицейские провели комплекс необходимых мероприятий, в том числе, изучили записи с камер видеонаблюдения и сообщили приметы подозреваемого всем наружным нарядам.Через несколько часов злоумышленник, 22-летний местный житель был задержан сотрудниками патрульно-постовой службы на одной из улиц Мурома.Подозреваемый в содеянном сознался, пояснив, что планировал похитить денежные средства, имевшиеся в кассе, но, не сумев открыть её, похитил 20 пачек сигарет, около 10 плиток шоколада и скрылся. По пути, пытаясь спрятать похищенное под одежду, практически всё растерял.Материальный ущерб, причиненный собственнику, составил около 3000 рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.