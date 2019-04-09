Продукты он взял, потому что не смог открыть кассу

Продукты он взял, потому что не смог открыть кассуНочью 4 апреля в дежурную часть полиции в Муроме поступило сообщение о незаконном проникновении в один из местных магазинов.Прибывшие по указанному адресу правоохранители установили, что злоумышленник залез в помещение, выбив окно, ранее служившее для приёма товаров.Через несколько часов 22-летнего местного жителя задержали. Подозреваемый во всем признался, рассказав, что планировал украсть деньги из кассы, но не сумел её открыть. Чтобы не уходить «с пустыми руками», он прихватил 20 пачек сигарет и 10 плиток шоколада.По пути, пытаясь спрятать похищенное под одежду, практически всё растерял. Материальный ущерб составил около 3 тысяч рублей.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.