Власти Швеции жалуются на нехватку мест в тюрьмах. В настоящий момент 17 из 45 пенитенциарных учреждений не могут принимать новых заключенных. Другие данные еще менее оптимистичные. Некоторые эксперты утверждают, что 97 процентов шведских тюрем переполнены.

Власти Швеции жалуются на нехватку мест в тюрьмах. В настоящий момент 17 из 45 пенитенциарных учреждений не могут принимать новых заключенных. Другие данные еще менее оптимистичные. Некоторые эксперты утверждают, что 97 процентов шведских тюрем переполнены, сообщает Famagusta Gazette.Из-за нехватки мест осужденных стали размещать прямо в комнатах для свиданий, а также помещать по несколько человек в одиночные камеры. Пять лет назад ситуация была схожей, но не столь катастрофической – переполнены были 85 процентов скандинавских тюрем.Ситуация усугубляется тем, что с начала года власти Швеции ужесточили наказания за ряд нарушений.Сотрудники тюрем опасаются, что скоро размещать новых заключенных будет попросту негде.Чтобы избежать такой ситуации, шведам необходимо в кратчайшие сроки найти места для как минимум двух тысяч осужденных.