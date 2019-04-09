Громкий
скандал произошел в Нижегородской области. Пьяный врач Дзержинской
больницы разлегся у входа в медучреждение, чем возмутил пришедших на
прием пациентов.
Громкий
скандал произошел в Нижегородской области. Пьяный врач Дзержинской
больницы разлегся у входа в медучреждение, чем возмутил пришедших на
прием пациентов.
Местная
жительница привезла в больницу свою мать. Однако ее лечащий врач в
буквальном смысле не стоял на ногах. Подняться с земли пьяному врачу ему
удалось только с посторонней помощью.
Медик
изо всех сил делал вид, что с ним все в порядке, и он готов вернуться на рабочее
место. Женщина спросила, сможет ли медик в таком виде принять ее мать. "Конечно,
пойдемте", — приводит ответ пьяного врача
Сын доктора и вовсе рассказал, что пьют с родителем
уже не первый день. О любви врача к спиртному говорят и в Сети.
После жалобы женщины руководству больницы, врача отправили на медицинское
освидетельствование. Анализы подтвердили опьянение.
На следующий день были готовы документы об увольнении
пьяного врача. "Был вызван наряд полиции, и он был
сразу отстранен", — прокомментировал возмутительный инцидент
главный врач больницы Сергей Шамин.
Более того, выяснилось, что
вообще работал в другом отделении и встречать пациентов
в приемном покое не был уполномочен. Состояние женщины, которая
вовремя не смогла получить помощь в данной больнице, тяжелое. У
пациентки отек легких, она находится в реанимации. Ее родственники намерены
жаловаться в прокуратуру.