Громкий скандал произошел в Нижегородской области. Пьяный врач Дзержинской больницы разлегся у входа в медучреждение, чем возмутил пришедших на прием пациентов.

Громкийскандал произошел в Нижегородской области. Пьяный врач Дзержинскойбольницы разлегся у входа в медучреждение, чем возмутил пришедших наприем пациентов.Местнаяжительница привезла в больницу свою мать. Однако ее лечащий врач вбуквальном смысле не стоял на ногах. Подняться с земли пьяному врачу емуудалось только с посторонней помощью.Медикизо всех сил делал вид, что с ним все в порядке, и он готов вернуться на рабочееместо. Женщина спросила, сможет ли медик в таком виде принять ее мать. "Конечно,пойдемте", — приводит ответ пьяного врачаСын доктора и вовсе рассказал, что пьют с родителемуже не первый день. О любви врача к спиртному говорят и в Сети.После жалобы женщины руководству больницы, врача отправили на медицинскоеосвидетельствование. Анализы подтвердили опьянение.На следующий день были готовы документы об увольнениипьяного врача. "Был вызван наряд полиции, и он былсразу отстранен", — прокомментировал возмутительный инцидентглавный врач больницы Сергей Шамин.Более того, выяснилось, чтовообще работал в другом отделении и встречать пациентовв приемном покое не был уполномочен. Состояние женщины, котораявовремя не смогла получить помощь в данной больнице, тяжелое. Упациентки отек легких, она находится в реанимации. Ее родственники намереныжаловаться в прокуратуру.