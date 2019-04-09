Мужчина заключил с банком кредитный договор на сумму 1 миллион рублей и получил данные средства...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Лианозово задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере кредитования на сумму 1 млн рублей.В полицию поступило заявление от представителя одного из банков, который сообщил, что неизвестный мужчина заключил с банком кредитный договор на сумму 1 миллион рублей и получил данные средства. Однако при дальнейшей проверке представленные документы вызвали сомнение у сотрудников кредитной организации, и они обратились в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого по месту жительства в Московской области. Им оказался 54-летний житель Московской области. Установлено, что злоумышленник представил в банк подложные документы.Следствием территориального отдела возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников противоправного деяния.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29