В этом же обвиняют и молодую девушку

В этом же обвиняют и молодую девушкуВ начале марта в полицию в Юрьев-Польском обратилась 47-летняя местная жительница, рассказавшая о хищении из её квартиры бензопилы. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.Правоохранители установили подозреваемого, им оказался 23-летний местный житель. Злоумышленник во всем признался, пояснив, что пришёл в гости к знакомым, дождался момента, когда останется без внимания со стороны хозяев, украл бензопилу, а позже продал ее в интернете.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. Похищенное имущество изъяли и вернут законной собственнице.В аналогичном преступлении обвиняют и 29-летнюю девушку. В феврале этого года она в ходе совместного распития спиртного украла мобильный телефон у своего 39-летнего знакомого. Сумма ущерба составила 6 тысяч рублей.Злоумышленникам может грозить до 5-ти лет ограничения свободы.