Трое вандалов, осквернившие мемориал Родина-мать в Буденновске, отмыли мемориал. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Трое вандалов, осквернившие мемориал "Родина-мать" в Буденновске, отмыли памятник. Об этом сообщил на своей странице в Instagram губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.Накануне несколько молодых людей специально принесли скамейку, чтобы "отдохнуть" возле памятника. Один из парней решил справить нужду на мемориал. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения.Оперативно-розыскные мероприятия заняли три дня. Установлено, что задержанные достигли совершеннолетнего возраста и не являются жителями Буденновска. Одному из них больше 20. По словам губернатора, это возраст, когда за свои поступки отвечают по закону."Возбуждено уголовное дело. А пока что нарушители порядка помыли памятник", — написал Владимир Владимиров.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Владимир Владимиров (@vladimirvladimirov5807) 7 Апр 2019 в 11:19 PDTРанее губернатор выложил пост со снимком с места происшествия и заявил о желании дать вандалам щетки и заставить их помыть памятник. Пользователи приложения выдвигали свои варианты, которые можно применить в качестве наказания.