Москву накрыла сезонная вспышка аллергии. От нее, согласно статистике, страдает каждый третий житель столицы - это около 4 миллионов человек. Причем, в этом году концентрация аллергенов воздухе может обновить исторический рекорд.

Москву накрыла сезонная вспышка аллергии. От нее, согласно статистике, страдает каждый третий житель столицы — это около 4 миллионов человек. Причем, в этом году концентрация аллергенов воздухе может обновить исторический рекорд.Специальный прибор устанавливают на крыше каждый год в начале сезона цветения, внутри оседают микрочастицы. Этой весной результаты биологов поразили: пыльцы в воздухе в 6 раз больше обычного."В прошлые выходные было 6 тысяч — это абсолютный рекорд, так много мы не наблюдали за последние 25 лет", — говорит Светлана Полевова, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ.Так сильно пылит ольха, именно она зацветает первой."Мы видим ольху, которая готовится к цветению. Какие-то почки больше распустились, какие-то меньше. В скором времени, когда наступит теплая погода, она зацветет и будет пылить", — рассказывает дендролог Наталья Яворская.Сезон цветения в самом начале, но аллергикам уже не по себе. Артем — автор специального мобильного сервиса. В приложении страдающие аллергией отмечают, где чувствуют себя плохо, а где им дышится легче.Максимальная концентрация пыльцы в воздухе наблюдается во второй половине дня, так что гулять советуют либо рано утром, либо поздно вечером. Окна дома держать закрытыми и регулярно проводить влажную уборку."После выхода на улицу обязательно принимаем душ, моем голову, потому что пыльца очень сильно оседает", — объясняет Ольга Антипова.Ольга — многодетная мать. От аллергии в семье страдают все."Обычно мы реагируем сильно на березу, но в этом году почему-то отреагировали на ольху", — говорит Ольга Антипова.Чешутся глаза, течет из носа — симптомы аллергии игнорировать их нельзя, чтобы не усугубить ситуацию. Врачи говорят, что аллергия на цветение одна из самых сложных."Очень тяжело изолировать аллерген, почти невозможно. Если в случае аллергии на кошку можно удалить кошку и жить спокойно, то с пыльцой мы так поступить не можем", — констатирует аллерголог-иммунолог Дмитрий Терехов.Но можно подстраховаться и ввести аллерген — это что-то вроде прививки. Таким образом вырабатываются антитела, которые блокируют антиген. Но и после сезона цветения расслабляться не стоит."Потом сезон проходит, вся аллергия уходит, и в осенне-зимний период, когда надо приходить для проведения специфической иммунотерапии, они думают: да вроде и так все хорошо. Вот колоссальная ошибка", — считает аллерголог-иммунолог Евгения Назарова.На этой неделе обещали дожди, они частично смоют пыльцу ольхи. Но скоро напомнят о себе орешник и ива. В след за ольхой, орешником и тополем в мае начнет цвести береза — один из самых мощных аллергенов. Проблем с ней еще больше. Во-первых, дерево одно из самых распространенных в Москве, а во-вторых, цветет оно с апреля по июнь.