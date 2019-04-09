Георгий Данелия прославился благодаря таким лентам, как Я шагаю по Москве, Мимино, Афоня, Кин-дза-дза и Осенний марафон. Простится с ним пришли коллеги и поклонники. Корреспондент Дни.ру присутствует на траурной церемонии.

Георгий Данелия прославился благодаря таким лентам, как "Я шагаю по Москве", "Мимино", "Афоня", "Кин-дза-дза" и "Осенний марафон". Простится с ним пришли коллеги и поклонники. Корреспондент "Дни.ру" присутствует на траурной церемонии.В фойе Дома кино звучит песня на пронзительные стихи Геннадия Шпаликова со словами: "Людей теряют только раз, //И след, теряя, не находят, // А человек гостит у вас, // Прощается и в ночь уходит". Сегодня они как никогда уместны...Повсюду – телеграммы соболезнования, портреты Данелии и море цветов – он заслужил. Заслужил тем, что был, кажется, лучшим певцом Москвы в кино, тем, что всего себя отдавал профессии. И даже за пару месяцев до смерти написал очередной сценарий...Его коллеги и ученики рассказывали со сцены Большого зала Дома кино об удивительных чертах характера Георгия Николаевича. "Когда мы начали работу над полнометражной анимационной картиной "Ку! Кин-дза-дза", где Данелия был не только художественным руководителем, но и одним из авторов сценария, и режиссером постановщиком, мы все поражались его мужеству, – рассказал один из художников ленты. – В ту пору ему сделали шунтирование на сердце, а уже через 10 дней он появился на студии. Одет был в белоснежную рубашку, а на груди мы увидели огромное алое пятно. Оказалось, у него разошелся шов, но он не считал, что это повод для приостановки работы. Мы все были в шоке. После этого никто из съемочной группы даже не думал опаздывать на работу".Напомним, что культовый советский режиссер ушел из жизни 4 апреля. Ему было 88 лет. Кинематографист умер от остановки сердца...