Врачи санкт-петербургского Зенита посетят нападающего Александра Кокорина, находящегося в Бутырском следственном изоляторе. Медики намерены осмотреть колено футболиста.

Врачи санкт-петербургского "Зенита" посетят нападающего Александра Кокорина, находящегося в Бутырском следственном изоляторе. Медики намерены осмотреть колено футболиста.Главный тренер "Зенита" Сергей Семак подтвердил информацию о том, что медики клуба в ближайшее время посетят находящегося под стражей футболиста. В прошлом году Александр перенес операцию на колене. Угодив в тюрьму, Кокорин лишился возможности проводить восстановительные процедуры, а это может привести к осложнениям. Кроме того, во время лечебной процедуры, проведенной в СИЗО, Кокорин получил ожог и нагноение ноги. Поэтому медики хотят выяснить, насколько серьезны эти повреждения.Сам Сергей Семак считает, что проступок Александра Кокорина и Павла Мамаева несоизмерим с наказанием, которое понесли футболисты. Семак заявил, что в отличие от "Краснодара", расторгшего контракт с Мамаевым, "Зенит" не будет расставаться с Кокориным. Напротив, Александру будет предложен новый контракт.