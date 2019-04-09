В начале марта актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак объявили о разрыве. Судя по всему, артист до сих пор не может оправиться после расставания.

В начале марта актер Максим Виторган и телеведущая Ксения Собчак объявили о разрыве. Судя по всему, артист до сих пор не может оправиться после расставания.Несколько часов назад Максим Виторган разместил в Stories фотографию дивана, который использовали на сцене в спектакле Филиппа Григорьяна "Женитьба". Актер рассказал, что теперь мебель находится в курилке столичного Театра наций. "Диван из спектакля "Женитьба" теперь в курилке Театра наций. Все проходит", – поделился артист с подписчиками.В постановке сыграли Максим Виторган и Ксения Собчак. Репортеры предположили, что актер никак не может смириться с уходом близкого человека. "Максим Виторган все переживает о потерянной любви. В "Женитьбе" они с Ксенией как раз играли", – сообщил Telegram-канал "Только никому".Ранее "Дни.ру" писали о том, что актера заметили обнимающимся с другой женщиной – актрисой Дарьей Екамасовой. Совместную фотографию Максим Виторган позднее разместил на странице в Instagram.В подписи к посту артист назвал коллегу прекрасной женщиной. Он добавил, что сейчас она хочет работать в театре и ищет режиссера. Многие пользователи отметили, что они прекрасно смотрятся вместе, и порекомендовали внимательнее присмотреться к коллеге.