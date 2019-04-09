В апреле ученые зафиксировали сильный перегрев атмосферы Юпитера и связали это со вспышкой на Солнце. Однако уфологи заподозрили неладное: что инопланетяне хотели устроить землянам конец света.

В апреле ученые зафиксировали сильный перегрев атмосферыЮпитера и связали это со вспышкой на Солнце. Однако уфологизаподозрили неладное: что инопланетяне хотели устроить землянам конец света.Дело втом, что такие изменения газовой оболочки планеты ранее зафиксированыне были. По их мнению, в произошедшем может быть замешана загадочнаяпланета Нибиру, которая должна была покончить с Землей на Пасху. Возможно,что пришельцы целились в нашу планету, но несмогли преодолеть ее магнитное поле нашей планеты, в результате чего попали вЮпитер.Американскийфизик Фримен Дайсон считает, что представители сверхразвитых цивилизаций научилисьза сотни тысяч лет выкачивать энергию звезд через гигантские космическиестанции, копирующие форму космических светил. Так называемые "сферы Дайсона" былине раз обнаружены по странному спектру радиационного излученияу звезд, сообщает портал VladTime.Этутеорию о и происках пришельцев подтверждает вывод конспирологаСкотта Уоринга. Он заявил, что Нибиру – это космическийкорабль пришельцев, которые способны уничтожитьчеловечество. В конце марта его якобы заметили вблизи Солнца.Впрочем, пользователиСети считают, что подобные описанные уфологами картины больше походят насценарий нового фантастического фильма голливудского производства, а не начто-то, что реально может случиться на Земле. Большинство считают, что к , коснется он Земли или пройдет мимо нашей планеты, готовится бессмысленно.