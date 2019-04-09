09.04.2019

2019-04-09 12:40:53

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (12(9661) от 09 апреля 2019 года).

САМАЯ БЛИЗКАЯ МОСКВИЧАМ СЛУЖБА

Первое в 2019 году заседание Общественного совета при ГУ МВД России по г. Москве было посвящено одной из важнейших сфер жизни главка — организации работы участковых уполномоченных полиции. Открыла и вела заседание председатель Общественного совета Татьяна Косаревич. С приветственным словом к собравшимся обратился руководитель столичной полиции генерал-лейтенант полиции Олег Баранов. Читайте на странице 2.



ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ

В последние недели марта на территории Москвы был проведён комплекс оперативно-профилактических мероприятий по обеспечению безопасности при перевозке пассажиров, приведению деятельности перевозчиков в соответствие требованиям законодательства в данной сфере, выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства Российской Федерации, предупреждению и пресечению правонарушений и преступлений, совершённых водителями легковых такси. Продолжение на странице 2.



НАРУШИЛ? ОТВЕТЬ!

В течение недели на территории столицы прошли мероприятия, направленные на выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также взрослых, вовлекающих подростков в противоправную деятельность. Читайте на странице 2.



ОСТАНОВИМ ДЕТСКИЙ АД

В УВД по ЮВАО состоялось межведомственное совещание по вопросу профилактики семейного неблагополучия с элементами выявления и своевременного реагирования органов исполнительной власти и правоохранительных органов на жестокое обращение с детьми. Подробности читайте на странице 3.



ВО ВСЕОРУЖИИ

На тренировочной базе центра «Резервист» в подмосковных Химках прошёл учебно-методический сбор для сотрудников силовых структур столицы. Организатором мероприятия выступила Федерация служебно-прикладной подготовки силовых структур «К-9» и специалистов органов безопасности «Кремль-9». Во встрече приняли участие 1 и 2 ОПП, УНК ГУ МВД России по г. Москве, ФСИН, ФССП, спецслужбы. Продолжение на странице 3.



ИНОЙ КАРЬЕРЫ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ

Итак, сначала официальная информация: лучшим сотрудником подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве стал оперуполномоченный 2-го отделения 1-й ОРЧ ОЭБиПК УВД по СВАО капитан полиции Евгений Поляков. Читайте на странице 4.



ВАКАНСИИ ЗАПОЛНЯТ В СРОК

Учебно-методический сбор с кадровым резервом, руководителями, инструкторами и сотрудниками подразделений ГУ МВД России по г. Москве, ответственными за организацию профессиональной, служебной и физической подготовки, прошёл в УВД по Восточному административному округу столицы. Подробности читайте на странице 4.



СЛЕДОВАТЕЛЬ — ЭТО ГОЛОВА...

По итогам прошедшего 2018 года следственный отдел ОМВД России по району Щукино СЗАО столицы признан лучшим среди аналогичных подразделений главка. С этим успехом личный состав отдела поздравил начальник ГУ МВД России по г. Москва генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ. Читайте на странице 5.



ОДИН В ОДИН

На ваш телефон поступает звонок из банка, клиентом которого вы давно являетесь. Вы спокойно снимаете трубку, даже не ожидая подвоха. Читайте на странице 5.



«ПОРЯДОК БЬЁТ КЛАСС!»

70 лет исполняется бывшему заместителю начальника ГУВД Москвы — начальнику Главного следственного управления генерал-майору милиции Валерию ХАРЧЕНКО. Корреспондент «Петровки, 38» попросил юбиляра поделиться своими воспоминаниями. Подробности читайте на странице 6.



ОТЕЦ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

(к 110-летию со дня рождения Михаила Сергеевича Рязанского) Любой россиянин, если его спросить, кого он знает из первых создателей ракетно-космической техники, назовёт имя Сергея Павловича Королёва. Да, он главный конструктор знаменитой ракеты Р-7, которая впервые вывела человека в космос и обеспечивала доставку ядерного заряда в любую точку Земли. Но разве он был один? Читайте на странице 7.



ИВЛЕВЫ — ОТЕЦ И СЫН

Милиционер отдельного взвода патрульно-постовой службы милиции УВД Юго-Восточного административного округа города Москвы старший сержант милиции Ивлев Александр Владимирович родился 5 марта 1972 года в Москве. Его отец, офицер милиции Владимир Алексеевич, служил в пожарной охране, а мама, Анна Ивановна, работала на обувной фабрике. Читайте на странице 8.



ПРОФИЛАКТИКА В ДЕЙСТВИИ

В Северном административном округе столицы прошло оперативно-профилактическое мероприятие. Читайте на странице 8.



СОЛНЦЕ НА СПИЦАХ

С приходом весны статистика дорожно-транспортных происшествий пополняется пострадавшими велосипедистами. В целях профилактики сотрудниками отдельного батальона ДПС ГИБДД по СЗАО совместно с воспитанниками дошкольного отделения школы №1302 у парка Строгино проведено мероприятие «Велосипедист на дороге». Читайте на странице 8.



ПАМЯТЬ СИЛЬНЕЕ ВРЕМЕНИ

Ветеран Великой Отечественной войны, старшина в отставке, командир отделения ГАИ Волгоградского РУВД г. Москвы Осип Александрович Наумов родился в селе Старогамзино Мордовской АССР. Подробности читайте на странице 8.



ОТВАЖНЫЙ ПАРТИЗАН И ГЕНИАЛЬНЫЙ СЫЩИК

В Музее истории МУРа прошла добрая, памятная встреча с семьёй прославленного муровца, партизана Макара Васильевича Перцева. В семейном архиве сохранились исторические фотографии военных и послевоенных лет, письма, газетные публикации и награды героя. И конечно, наша тёплая беседа началась с воспоминаний. Продолжение на странице 9.



КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Читайте на странице 10.



ПОВОД ИЗВЛЕЧЬ УРОК

Офицерское собрание ОМВД России по району Таганский провело заседание по факту правонарушения со стороны инспектора ППС капитана полиции З. Правда, в официальном протоколе это обстоятельство обозначено как «нарушение служебной дисциплины», в то время, когда возбуждённое уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ предполагает несколько более жёсткую формулировку. Продолжение на странице 11.



«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ВАШЕГО АРТИСТА»

21 марта 2019 года перестало биться сердце заслуженного артиста России Валерия Струкова. Много лет он дарил нам своё творчество: участвовал в концертных программах, проводимых в подразделениях, оказывал помощь самодеятельным коллективам и солистам – сотрудникам органов внутренних дел, работал в жюри смотра­конкурса художественной самодеятельности. Подробности читайте на странице 11.



«Я ПРИНАДЛЕЖУ К СТАРОЙ ГВАРДИИ»

Сегодняшний гость нашей редакции — известный актёр театра и кино, заслуженный артист Российской Федерации Георгий Мартиросьян. Блестяще сыгранные им образы в фильмах «Пираты ХХ века», «Любить по-русски» и во многих других принесли ему известность и уважение зрителей. А всего в копилке киноролей артиста на сегодняшний день наберётся более сотни. Продолжение на страницах 12-13.



«СЛЕДИЛ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ...»

19 января 1722 года в Москве была учреждена должность оберполицмейстера. Выражаясь современной терминологией, данный руководящий пост являлся высшей полицейской должностью Москвы и соответствовал V классу Табели о рангах. Читайте на странице 14.



ДЕВИЧЬЕ ПОЛЕ

В екатерининское время у многих богатых горожан были загородные дома в отдалённых частях Москвы, вошедших впоследствии в черту города. В относительной близости от Кремля вельможи избирали себе места большей частью на Девичьем поле. Это поле — историческая местность на юго-западе Москвы, в излучине Москвы-реки, между Плющихой и Новодевичьим монастырём. Продолжение на странице 14.



ЗАПЕВАЛА

Памяти полковника милиции Григория Кошёлкина Природа щедро одарила талантами Гришу Кошёлкина. Симпатичная внешность. Исключительное трудолюбие. Абсолютный музыкальный слух. С пионерской юности и до конца своих лет он был запевалой в хоре. Но самое главное — это обострённое отношение к несправедливости, желание не только жить строго по закону, но и служить всячески ему. Подробности читайте на странице 15.



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