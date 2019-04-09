Клуб Национальной хоккейной лиги Лос-Анджелес Кингз готов предложить контракт нападающему СКА Николаю Прохоркину. В нынешнем сезоне за королей выступал российский нападающий Илья Ковальчук.

Клуб Национальной хоккейной лиги "Лос-Анджелес Кингз" готов предложить контракт нападающему СКА Николаю Прохоркину. В нынешнем сезоне за "королей" выступал российский нападающий Илья Ковальчук.Контракт Прохоркина со СКА истекает 30 апреля, и "Лос-Анджелес" намерен предложить российскому нападающему договор сроком на года. Если Николай сможет заиграть за океаном, то калифорний предложат ему продлить соглашение.В нынешнем сезоне 25-летний Прохоркин сыграл 41 игру в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 41 очко (20 шайб + 21 передача), В Кубке Гагарина Николай провел 11 матчей, забросив 2 шайбы и сделав 4 передачи, сообщает "Спорт-Экспресс".