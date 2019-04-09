За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 29 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими в них людьми, в которых 3 человека погибли и 53 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 7 детей.Произошло 263 дорожных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 72 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.город ВладимирПо предварительной информации, 01.04.2019 г. в 08:50 в г. Владимир на улице Чайковского водитель автомобиля «AF», 1984 г.р., при выезде на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю «Хендэ – Акцент» под управлением водителя 1985 г.р., после чего последний допустил столкновение с автомобилем «Киа – Рио» под управлением водителя,1984 г.р. В результате ДТПводитель автомобиля «Хендэ – Акцент» с диагнозом: ушиб левого бедра направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 05.04.2019 г. в 00:05 в г. Владимир на улице Батурина (Лыбедская магистраль) водитель автомобиля «Мазда», 1985 г.р., допустил наезд на мачту освещения нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП водитель автомобиля «Мазда» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Петушинский районПо предварительной информации, 02.04.2019 г. в 07:20 в г. Покров на улице 3 Интернационала водитель автомобиля «Лада», 1956 г.р., при повороте направо допустил наезд на пешехода 1961 г.р., который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП пешеход, с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб локтевого сустава справа, ушиб мягких тканей затылочной области направлен на амбулаторное лечение.Юрьев-Польский районПо предварительной информации, 03.04.2019 г. в 13:49 на 75 км автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Переславль-Залесский» водитель автомобиля «Ваз», 1942 г.р., двигаясь в сторону г. Юрьев-Польский, допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автобусом «Газ» под управлением водителя 1953 г.р., который двигался во встречном прямом направлении. В результате ДТП водитель автомобиля «Ваз» от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи; пассажир автомобиля «Ваз», 1941 г.р., от полученных телесных повреждений скончалас на месте происшествия до приезда скорой помощи; водитель автобуса «Газ» с диагнозом: перелом верхней челюсти, рваная рана лица, ушиб таза – госпитализирован; пассажир автобуса «Газ», 1961 г.р., с диагнозом: перелом левого бедра, левой голени – госпитализирован; пассажир автобуса «Газ», 1961 г.р., с диагнозом: ушиб правой голени направлен на амбулаторное лечение; пассажир автобуса «Газ», 1950 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой голени – госпитализирован; пассажир автобуса «Газ», 1992 г.р., с диагнозом: рваная рана левой голени, перелом поясничного отдела позвоночника – госпитализирован; пассажир автобуса «Газ», 1993 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма направлен на амбулаторное лечение.Ковровский районПо предварительной информации, 04.04.2019 г. в 00:50 на 246 км автодороги М–7 «Волга» водитель автомобиля «Фольксваген – Мультивэн», 1995 г.р., двигаясь со стороны г. Нижнего Новгорода в сторону г. Москва по правой полосе, допустил столкновение с движущимся в попутном прямом направлении автомобилем «Ман» под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП водитель автомобиль «Фольксваген – Мультивэн» с диагнозом: ушиб грудной клетки, вывих бедра – госпитализирован.Муромский районПо предварительной информации, 07.04.2019 г. в 15:45 в г. Муром на улице Московская водитель автомобиля «Опель – Астра», 1982 г.р., двигаясь в сторону ул. Филатова, на регулируемом перекрестке выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил столкновение с автомобилем «Газ» под управлением водителя 1958 г.р., который двигался на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля «Опель – Астра» с диагнозом: ушибленная рана лба направлен на амбулаторное лечение; водитель автомобиля «Газ» с диагнозом: ушибленная рана головы, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – госпитализирован; пассажир автомобиля «Опель – Астра», 2012 г.р., с диагнозом: ушиб левого коленного сустава направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «Газ», 1983 г.р., с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга госпитализирован; пассажир автомобиля «Газ», 1955 г.р., с диагнозом: ушиб правой ягодичной области направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «Газ», 2006 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей головы направлен на амбулаторное лечение; пассажир автомобиля «Газ», 2008 г.р., с диагнозом: ушиб мягких тканей головы направлен на амбулаторное лечение.