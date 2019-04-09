Пользуясь доверительными отношениями, фигуранты похищали имущество у своих знакомых.

В начале марта в ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратилась 47-летняя местная жительница, сообщившая о хищении из её квартиры бензопилы. Сумма ущерба, причиненного собственнице, составила 6000 рублей.Сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого установили подозреваемого в совершении кражи, 23-летнего местного жителя.Злоумышленник в содеянном сознался, пояснив, что, находясь в гостях у своих знакомых, дождался момента, когда останется без внимания со стороны хозяев, похитил бензопилу, а после возвращения домой разместил на популярном сайте объявление о продаже инструмента и впоследствии реализовал его.Следователями ОМВД России по Юрьев-Польскому в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 152 УК РФ (кража).Похищенное имущество изъято оперативниками и в ближайшее время будет возвращено законной собственнице.В аналогичном преступлении обвиняется 29-летняя местная жительница.По версии следствия, в феврале текущего года девушка в ходе совместного распития спиртного похитила мобильный телефон у своего 39-летнего знакомого. Впоследствии похищенное имущество фигурантка продала. Сумма ущерба, причиненного собственнику, составила 6 000 рублей.В настоящее время уголовное дело, возбужденное в отношении местной жительницы, передано в суд для рассмотрения по существу.Санкцией ч.2 ст. 158 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.