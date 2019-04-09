Телеведущая Алена Водонаева заявила, что не поддерживает решение отправить певца Сергея Лазарева на Евровидение. Звезда рассказала, кто на самом деле должен представить Россию на песенном конкурсе.

Телеведущая Алена Водонаева заявила, что не поддерживает решение отправить певца Сергея Лазарева на "Евровидение". Звезда рассказала, кто на самом деле должен представить Россию на песенном конкурсе.Несмотря на то что Сергей Лазарев сегодня является "одним из самых талантливых артистов на эстраде", модель выступила против решения отправить музыканта в Израиль. "Я бы вообще ввела правило, запрещающее повторно отправлять одного и того же участника на конкурс", – написала Алена Водонаева.По мнению телеведущей, певец хочет повторить успех Димы Билана, который дважды представлял страну на состязании: в 2006 и 2008 году. Во второй раз он принес победу России. "Необходимо, чтобы артист вызвал эмоции, чтобы за ним было интересно наблюдать на сцене. С этой задачей в 2008 году Билан справился идеально", – продолжила блогер.У Сергея Лазарева действительно есть большие шансы на победу. Однако решение отправить его на конкурс повторно похоже на "потакание амбициям". Модель заявила, что музыкант должен был уступить дорогу новым именам. В качестве достойных претендентов она назвала Манижу и Егора Крида.Блогер рассказала, что конкурс "" дает возможность "продемонстрировать уровень отечественного шоу-бизнеса на Западе". Кроме того, именно на этом песенном состязании может родиться новая суперзвезда. Так произошло с выпускницей "Фабрики звезд" Полиной Гагариной в 2015 году, когда она в одночасье превратилась в поп-звезду.добавила, что в Европу следует отправлять по-настоящему талантливых людей, которые смогут достойно выступить. Она считает недопустимым давить на жалость соперников, как это уже было в истории конкурса, передает "".