Петр Порошенко потребовал, чтобы Кремль прекратил вмешиваться в украинские выборы. Украинский лидер предупредил Владимира Путина, что Киев сам разберется с проблемами страны.

Петр Порошенко потребовал, чтобы Кремль прекратил вмешиватьсяв украинские выборы. Украинский лидер предупредил Владимира Путина, что Киевсам разберется с проблемами страны.убеждает украинцев, что большая часть проблемстраны – из-за России. В частности, это Кремль пытается рассорить двух кандидатовв преддверии второго тура президентских выборов."Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России.При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агентПутина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу своиизвинения", – заявил Порошенко в эфире программы "Свобода слова"на ICTV.Автором нашумевшего лозунга, как утверждает ,является сам глава российского государства Владимир Путин. Ведь российскийлидер открыто сказал, что для него приемлем любой кандидат на пост главыУкраины, кроме нынешнего президента, напомнил Петр Алексеевич. Он потребовал,чтобы Кремль перестал вмешиваться в украинские выборы."Господин Путин, украинский народ разберется без вас. Ито противостояние, когда вы сказали: "Любой, лишь бы не Порошенко",сейчас мотивирует нас", – обратился к российскому президенту украинскийлидер.также прокомментировал сообщения о егопристрастии к алкоголю. По словам политика, жена видела его пьяным один раз вжизни – и только до свадьбы, передает РИА Новости. Рассказы о том, что Порошенко пьет, не просыхая -"фейки российской пропаганды", – утверждает украинский лидер.