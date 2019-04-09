Петр Порошенко потребовал, чтобы Кремль прекратил вмешиваться
в украинские выборы. Украинский лидер предупредил Владимира Путина, что Киев
сам разберется с проблемами страны.
Петр Порошенко потребовал, чтобы Кремль прекратил вмешиваться
в украинские выборы. Украинский лидер предупредил Владимира Путина, что Киев
сам разберется с проблемами страны.
убеждает украинцев, что большая часть проблем
страны – из-за России. В частности, это Кремль пытается рассорить двух кандидатов
в преддверии второго тура президентских выборов.
"Я убежден, что львиная доля угроз исходит от России.
При этом, я еще раз повторю, я не обвинял Зеленского в том, что он агент
Путина. Это точно не так. А если кто-то понял это именно так, приношу свои
извинения", – заявил Порошенко в эфире программы "Свобода слова"
на ICTV.
Автором нашумевшего лозунга, как утверждает ,
является сам глава российского государства Владимир Путин. Ведь российский
лидер открыто сказал, что для него приемлем любой кандидат на пост главы
Украины, кроме нынешнего президента, напомнил Петр Алексеевич. Он потребовал,
чтобы Кремль перестал вмешиваться в украинские выборы.
"Господин Путин, украинский народ разберется без вас. И
то противостояние, когда вы сказали: "Любой, лишь бы не Порошенко",
сейчас мотивирует нас", – обратился к российскому президенту украинский
лидер.
также прокомментировал сообщения о его
пристрастии к алкоголю. По словам политика, жена видела его пьяным один раз в
жизни – и только до свадьбы, передает РИА Новости. Рассказы о том, что Порошенко пьет, не просыхая -
"фейки российской пропаганды", – утверждает украинский лидер.