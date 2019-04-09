Актриса Мария Болтнева подозревает, что у ее возлюбленного Ивана Смирнова есть тайная семья. Более того, в этих отношениях скоро родится ребенок. В эксперты программы На самом деле помогли знаменитости расставит в этой истории все точки над i.

Актриса Мария Болтнева подозревает, что у ее возлюбленного ИванаСмирнова есть тайная семья. Более того, в этих отношениях скоро родится ребенок.В эксперты программы "На самом деле" помогли знаменитости расставит в этой историивсе точки над i.Болтнева впервые засомневалась в честности намерений Смирнова,когда увидела в соцсетях его совместное фото с бывшей девушкой Жанной Быстровой. "Он мне отправляет фотографию, где он стоит с шашлыками один,а у этой Жанны на странице выложена фотография, где он с ней. Там подпись: "Я смоим любимым", – рассказала она в эфире "На самом деле" Первого канала.Через несколько месяцев ситуация повторилась. На Новый годИван якобы уехал на заработки. В соцсетях Жанны вновь появились снимки с Иваном.После, когда Смирнов отправился на родину в Тверь, Болтневарешила сделать ему сюрприз. Взяв подругу, она приехала к нему домой. Там онавстретила Быстрову. Завязалась потасовка. Во время драки Жанна сообщила, чтождет ребенка от Ивана. Актриса не поверила сопернице.Иван Смирнов, который тоже появился на съемках "На самомделе" обвинения отрицал. Он говорил о любви к Марии, утверждал, что никогда неизменял ей. Меж тем актриса уверена, что жених взял у нее миллион рублей не напокупку участка под их будущий дом, а чтобы купить квартиру для другой девушки."Мария, вы счастливая обладательница четырех квартир? Так ярезюмирую: у Марии есть недвижимость, и по инициативе Ивана она хочетизбавиться от всей этой недвижимости для того, чтобы вырученные деньги потратитьна строительство нового большого семейного дома. Покупка которого, произойдетуже в браке, чтобы в случае чего, это было совместно нажитым имуществом,которое в случае развода делится пополам", – раскрыл замысел Ивана Смирнова Дмитрий Шепелев.После на съемочную площадку заявиласьЖанна Быстрова. Появление девушки вызвало у героев и ведущего программы шок. Соперницаартистки была глубоко беременна. На девятом месяце она рискнула приехать в Москву.После Иван Смирнов прошел проверку на детекторе лжи. Результатне обрадовал Марию Болтневу. Все ее подозрения оправдались. Ведущий назвал поступок жениха артистки низким и мелким.