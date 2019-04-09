Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко намерены внести на рассмотрение нижней палаты проект закона, который ужесточит требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Инициатива, разработанная при участии всех думских фракций, защитит граждан от мошенничества со стороны недобросовестных кредиторов.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко намерены внести на рассмотрение нижней палаты проект закона, который ужесточит требования к микрофинансовым и микрокредитным организациям. Инициатива, разработанная при участии всех думских фракций, защитит граждан от мошенничества со стороны недобросовестных кредиторов.Нормативно-правовой акт запрещает микрофинансовыморганизациям заключать договора с гражданами и брать под залог их жилье. Такаямера вводится для пресечения противоправных действий в отношении недвижимости получателязайма, сообщает со ссылкой на источник Госдуме.Устанавливается минимальная сумма, которую МФО могутполучить от гражданина. Сейчас она составляет 1,5 миллиона рублей,законопроектом предлагается увеличить ее до трех миллионов рублей.Парламентарии уверены: такая мера позволит защитить неквалифицированныхграждан-инвесторов.Также документ вводит дополнительные возможности дляидентификации клиентов. Это делается для предотвращения мошенничества вотношении граждан. Помимо прочего, речь идет о получении займовзлоумышленниками, которые используют для этого паспорта других граждан.Кроме того, документ ужесточает требования к деловойрепутации и квалификации менеджмента микрокредитных компаний. Они будут обязанысоответствовать репутации и квалификации владельцев и менеджментамикрофинансовых организаций.Также разработанный парламентариями нормативно-правовой актустанавливает минимальный размер капитала микрокредитной организации. Сейчас онсоставляет 10 тысяч рублей. Законопроект предлагает увеличить его до пятимиллионов.Напомним, в конце марта Госдума одобрила в первом чтениипроект закона о так называемых ипотечных каникулах. Нормативно-правовой актраспространяется на граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Людине должны из-за долгов лишиться единственного жилья, подчеркнул спикер нижнейпалаты Вячеслав Володин.