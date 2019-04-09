Известный продюсер сменил
имидж. Потап (Алексей Потапенко) заметно скинул вес.
Известный продюсер сменил
имидж. Потап (Алексей Потапенко) заметно скинул вес.
Рэпер в прямом эфире шоу "Голосу Украины" показался в
строгом классическом черном костюме. Потап выложил снимки на своей странице в Instagram.
Пользователи соцсети
заметили явные перемены в
лице музыканта. "Похудел, что ли?",
"Вау, Потап реально так похудел или это фотошоп?", "Потапчик, ты
такой спортивный стал", "Вот это неожиданные перемены", "Так идет костюм, просто вау", – отметили комментаторы под постом продюсера.
По данным украинских СМИ, за последнее время артисту удалось
похудеть на 17 килограмм. Об этом сообщил ведущий украинского шоу Юрий
Горбунов. Он призвал зрителей поаплодировать Потапу.
В программе полуфинала и его группа Mozgi выступили с
новой песней Digitalization. Поклонники по достоинству оценили новинку.
Как писали "Дни.ру", ранее откровенно ответил на вопрос
о романе с Настей
Каменских. Музыкант подтвердил, что действительно состоит в
близких отношениях с певицей. Примечательно, что сама
исполнительница не раз отрицала слухи об отношениях с продюсером, хотя для
многих их роман был очевиден.