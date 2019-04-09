Известный продюсер сменил имидж. Потап (Алексей Потапенко) заметно скинул вес.

Известный продюсер сменилимидж. Потап (Алексей Потапенко) заметно скинул вес.Рэпер в прямом эфире шоу "Голосу Украины" показался встрогом классическом черном костюме. Потап выложил снимки на своей странице в Instagram.Пользователи соцсетизаметили явные перемены влице музыканта. "Похудел, что ли?","Вау, Потап реально так похудел или это фотошоп?", "Потапчик, тытакой спортивный стал", "Вот это неожиданные перемены", "Так идет костюм, просто вау", – отметили комментаторы под постом продюсера.По данным украинских СМИ, за последнее время артисту удалосьпохудеть на 17 килограмм. Об этом сообщил ведущий украинского шоу ЮрийГорбунов. Он призвал зрителей поаплодировать Потапу.В программе полуфинала и его группа Mozgi выступили сновой песней Digitalization. Поклонники по достоинству оценили новинку.Как писали "Дни.ру", ранее откровенно ответил на вопросо романе с НастейКаменских. Музыкант подтвердил, что действительно состоит вблизких отношениях с певицей. Примечательно, что самаисполнительница не раз отрицала слухи об отношениях с продюсером, хотя длямногих их роман был очевиден.