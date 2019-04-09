Британская актриса Эмилия Кларк перенесла инсульт в возрасте 24 лет. Звезда Игры престолов впервые показала фотографии, сделанные во время восстановления после тяжелой болезни.

Британская актриса Эмилия Кларк перенесла инсульт в возрасте 24 лет. Звезда "Игры престолов" впервые показала фотографии, сделанные во время восстановления после тяжелой болезни.В беседе с журналистами CBS Sunday Morning актриса рассказала, что пережила два кровоизлияния в мозг во время съемок фэнтезийного сериала. Она отметила, что две трети пациентов с таким диагнозом умирают.По словам Эмилии Кларк, в первый раз ей было больно и тяжело, но когда болезнь вновь одолела ее, то ей было еще сложнее сохранять присутствие духа. Во время лечения девушка часто доходила до отчаяния. Иногда актриса даже могла потерять память."В худшие моменты я хотела отключиться. Я попросила медперсонал позволить мне умереть. Моя работа – все мои мечты о том, какой будет моя жизнь – были сосредоточены на общении. Без этого я была потеряна", – цитирует артистку телеканал "".Во время эфира 32-летняя звезда сериала "Игра престолов" показала несколько фотографий из больничной палаты. На одном из снимков можно увидеть, что к ее голове подключен катетер для вывода жидкости, а на другом – к груди присоединены электроды, уточняет .О произошедшем Эмилия Кларк решила рассказать лишь спустя много лет. Во время работы над проектом артистка была слишком занята, что делиться подробностями о здоровье с поклонниками.Напомним, что британская актриса исполнила роль Дейнерис Таргариен в сериале "". Премьера восьмого сезона состоится 14 апреля 2019 года.